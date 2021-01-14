Больница №33 в Колпино начала приём пациентов с COVID-19

Больница №33 в Колпино сегодня,14 января начала приём пациентов с диагнозом коронавирусной инфекцией. Об этом проинформировали в городской администрации Санкт-Петербурга. Для больных с данным диагнозом развернуто 110 больничных коек, из которых 10 являются реанимационными.

Уже в феврале пациентов, которые больны COVID-19, будет также принимать в своём отделении больница Святителя Луки. Сейчас там идёт завершение масштабных ремонтных работ. Отделение рассчитано на 165 больничных мест.

Более того, пациентов с коронавирусной инфекцией ведёт приём новый корпус Госпиталя для ветеранов войн, где предоставлено 405 коек, 15 из которых являются реанимационными. Корпус был построен за рекордные пять месяцев, он был открыт уже 25 декабря.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что для больниц, которые ведут приём пациентов с COVID-19, состоялась закупка 70 аппаратов для высокопоточной оксигенации. Данный метод помогает увеличить эффективность вентиляции лёгких. Также это является более комфортным методом вентиляции для пациентов.