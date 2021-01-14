В Смольном отсутствует официальная документация на поставку в Санкт-Петербург партии вакцины от COVID-19 в 500 тысяч доз. Об этом заявил первый зампред городского комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Андрей Сарана. В административном управлении Санкт-Петербурга существует только ориентировочный план на поступление вакцины.
Андрей Сарана сообщил, что во время личных встреч с Минздравом представители городского чиновнического аппарата спрашивают о количестве доз вакцины. Поэтому есть только ориентиовочный план её поступления в город.
В эфире "Эха Москвы в Петербург" Андрей Сарана заявил, что в федеральном ведомстве происходит регулирование поставок, которое зависит от эпидемиологической обстановки в регионе, куда прибудет вакцина.
Вчера, 13 января в Санкт-Петербург прибыла ещё одна поставка вакцины в 20 тысяч доз "Спутник V". В течение января месяца в Санкт-Петербург планируется доставить ещё 68 тысяч доз. За полтора месяца вакцинировались примерно 15 тысяч граждан, из которых полностью цикл приёма вакцины завершили 630 человек.
В Смольном опровергли информацию о прибытии 500 тысяч доз вакцины от COVID-19 в Санкт-Петербург
© Фото: pixabay.com
Темы дня
- Петербуржцы закупаются маргарином, сосисками и сардельками
- 14 января температура в Петербурге упадет до -20 градусов
- Смольный потребовал у благотворительной организации "Петербургские родители" вернуть часть субсидий
- Петербуржцы возмутились стихийной свалкой на Варшавской улице, власти возложили вину на них самих
- Петербуржцы жалуются, что в метро не работает новая система скидок
В Смольном нет официальной документации на эту поставку.
В Смольном отсутствует официальная документация на поставку в Санкт-Петербург партии вакцины от COVID-19 в 500 тысяч доз. Об этом заявил первый зампред городского комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Андрей Сарана. В административном управлении Санкт-Петербурга существует только ориентировочный план на поступление вакцины.
Все новости рубрики
- В зоопарке Ленобласти отсутствуют животные с Covid-19Симптомов новой коронавирусной инфекции у них нет.
- В Петербурге от коронавируса привито уже более 17 тысяч человекПолный цикл уже закончили 1 099 человек.
- Полицейские Красногвардейского района нашли пропавших несовершеннолетних детейТри школьницы оказались найденными под действием медицинских препаратов.
- Иммунолог не исключил факт повторного заражения «ковидом» даже при наличии антителЧаще всего вторичному заболеванию подвержены люди с ослабленным организмом или хроническими заболеваниями.
- 14 января 2021, 12:40
- Паром «Аркадий Филатов» застрял во льдах на реке СвирьНа борту находились 15 человек и четыре автомобиля.
- 14 января 2021, 10:50
- Иммунолог не исключил факт повторного заражения «ковидом» даже при наличии антителЧаще всего вторичному заболеванию подвержены люди с ослабленным организмом или хроническими заболеваниями.
|
следующая
- За последние сутки в Петербурге на коронавирус проверили около 38 тыс. человекДо сих пор под медицинским наблюдением остается 1432 человека.
- В больнице в Сестрорецке создадут еще 550 коек для больных коронавирусомКонтракт на реконструкцию зданий 80-х годов постройки заключили в 2019 году.
- Удержание петербурженки в ковидном обсерваторе признали незаконнымНа изоляцию девушку посадили в конце марта.
- По поручению президента начинается массовая вакцинация от коронавирусаОна стартует на следующей неделе.
- В Петербург привезли новую партию вакцины от COVID-19Теперь 20 тыс. доз распределят между прививочными пунктами.
- В ЗакСе предложили сократить работу в такси для мигрантовРешение принято на основе того, что иностранные таксисты чаще всего попадают в ДТП из-за большой усталости.
|
|
следующая
- 14:30
- СК отказался проводить проверку сотрудников ФСБ, которых Навальных обвинил в причастности к его отравлению
- 14:00
- В Смольном опровергли информацию о прибытии 500 тысяч доз вакцины от COVID-19 в Санкт-Петербург
Лучшее в Петербурге
«Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея
Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.
«84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге
Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.
Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы
Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.
Как это сделанонаписать письмо
Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты
Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.
Проверено на себе
Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал
В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.