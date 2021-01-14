В Смольном опровергли информацию о прибытии 500 тысяч доз вакцины от COVID-19 в Санкт-Петербург

В Смольном отсутствует официальная документация на поставку в Санкт-Петербург партии вакцины от COVID-19 в 500 тысяч доз. Об этом заявил первый зампред городского комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Андрей Сарана. В административном управлении Санкт-Петербурга существует только ориентировочный план на поступление вакцины.

Андрей Сарана сообщил, что во время личных встреч с Минздравом представители городского чиновнического аппарата спрашивают о количестве доз вакцины. Поэтому есть только ориентиовочный план её поступления в город.

В эфире "Эха Москвы в Петербург" Андрей Сарана заявил, что в федеральном ведомстве происходит регулирование поставок, которое зависит от эпидемиологической обстановки в регионе, куда прибудет вакцина.

Вчера, 13 января в Санкт-Петербург прибыла ещё одна поставка вакцины в 20 тысяч доз "Спутник V". В течение января месяца в Санкт-Петербург планируется доставить ещё 68 тысяч доз. За полтора месяца вакцинировались примерно 15 тысяч граждан, из которых полностью цикл приёма вакцины завершили 630 человек.