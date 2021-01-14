В Петербурге от коронавируса привито уже более 17 тысяч человек

На момент 12 января в Санкт-Петербурге от коронавирусной инфекции вакциной «Спутник V» привили 1673 человека. В Смольном отметили, что пункты для вакцинирования жителей продолжают увеличиваться.

В комитете по здравоохранению сообщили, что в Петербурге за все время привито 17 025 человек. Из них 1 099 привитых закончили цикл вакцинации. Недавно в город завезли еще 20 тысяч доз вакцины.

«В пунктах вакцинации ведется персонифицированный учет в федеральном регистре вакцинированных», — заявили в комитете по здравоохранению.

На сегодняшний день в Северной столице работает 70 пунктов для вакцинации в 18 районах и их количество продолжает расти.