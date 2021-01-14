Иммунолог не исключил факт повторного заражения «ковидом» даже при наличии антител

Николай Крючков, иммунолог и кандидат медицинских наук, заявил, что второй раз человек может заразиться коронавирусом в нескольких случаях. Повторно заболеть «ковидом» можно даже при наличии антител, в том случае, если организм ослаблен или имеются хронические заболевания. Кроме того, второй раз можно заболеть, если у человека слабая иммунная система.

«Скорее всего, для иммунитета мутировавший штамм не будет совершенно незнакомым врагом, но снижение эффективности защиты в той или иной мере у переболевших либо вакцинированных людей все-таки исключать нельзя», — сообщил эксперт.