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За последние сутки в Петербурге на коронавирус проверили около 38 тыс. человек

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© Фото: pixabay.com

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До сих пор под медицинским наблюдением остается 1432 человека.

В Санкт-Петербурге за последние сутки тест на коронавирусную инфекцию сдали 37 тысяч 389 человек. Администрация города сообщает, что за прошедшие 24 часа операторами службы 112 было обработано 7095 вызовов по вопросам коронавируса.

На данный момент под медицинским наблюдением находится 1432 пациента, из которых 1071 человек находятся на самоизоляции, 361 — контактные.

За прошедший день в Северной столице было выявлено 3003 новых случаев инфицирования «ковидом». Количество выздоровевших за сутки достигло отметки в 3425 пациентов. Жертвами коронавируса стали 78 человек.

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