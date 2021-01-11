В Центре Гамалеи назвали примерную дату окончания пандемии коронавируса

Виктор Зуев, главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, рассказал, когда примерно стоит ожидать конца пандемии коронавирусной инфекции в России. Эксперт заявил, что ближе к концу лета, пандемия закончится.

«Я думаю, что это все закончится практически <…> где-то к концу лета», — заявил специалист.

Однако стоит отметить, что Анна Попова, глава Роспотребнадзора, сообщала, что число «ковидных» больных за новогодние праздники сократилось на 12%, но подметила, что о стабилизации ситуации речи пока не идет.