Беглов прокомментировал сложившуюся ситуацию с коронавирусом в Петербурге

Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга, прокомментировал сложившуюся ситуацию с коронавирусной инфекцией в Петербурге.

Глава города сообщил, что благодаря «общим усилиям» удалось разорвать «наиболее устойчивые цепочки передачи коронавируса, а также не допустить появления новых очагов заражения». На данный момент в городе остается 18% свободных коек.

«После окончания каникул мы можем столкнуться с подъемом заболеваемости и с ростом числа ежедневных госпитализаций», — заявил губернатор города.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал, что за последние сутки в Санкт-Петербурге от коронавирусной инфекции скончались 42 человека.