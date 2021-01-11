Член администрации Красногвардейского района рассказал о последствиях «Спутника V»

Данил Шишкин, советник главы администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга, поделился своим самочувствием после проведения первой прививки «Гам-КОВИД-Вак» «Спутник V». Уром 9 января Шишкин привился вакциной от коронавируса.

«В течение дня никаких ощущений и дискомфорта от прививки не было. Около 9 вечера резко потянуло в горизонтальное положение, поднялась температура, началась ломота в костях. Максимально температура поднималась до 38.9», — заявил сотрудник районной администрации. Также Шишкин добавил, что он всю ночь испытывал не очень приятное состояние.

У пациента начало улучшаться самочувствие только к утру 10 января