Беглов заявил о развертывании дополнительных пунктов вакцинации в Петербурге

Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга сообщил, что в регионе будут открываться дополнительные места, где можно будет привиться от коронавирусной инфекции.

«Сейчас при поликлиниках открыто 70 прививочных пунктов. Необходимо развернуть дополнительные. Всего их должно быть больше ста», — заявил глава города.

Пресс-служба администрации Петербурга сообщила, что за все время в городе от коронавируса привито уже 13 тысяч 692 человека. Весь цикл вакцинации прошли 384 человека. Кроме того, в Северную столицу продолжают поступать вакцины «Спутник V». На данный момент региону досталось 22 тысячи 692 доз вакцины.