Минздрав дал разрешение на проведение клинических испытаний вакцины "Спутник Лайт"

Минздрав РФ дал разрешение центру имени Гамалеи на проведение клинических испытаний вакцины «Спутник Лайт».

«Спутник Лайт» является «облегченной» версией вакцины против COVID-19. Данный препарат подразумевает вакцинацию одним компонентом, в то время как для «Спутника V» необходимо два. Ученые проведут исследования, чтобы выяснить, насколько препарат безопасен, а также оценить его переносимость и иммуногенность. В испытании примут участие 150 добровольцев. Сообщается, что испытания вакцины будут проводить до 31 декабря 2021 года.

Исследования будут осуществляться в медицинском университете им. Сеченова, научно-исследовательском центре «Эко-Безопасность», также площадкой для проведения испытаний вакцины станет научно-исследовательский институт гриппа имени Смородинцева.