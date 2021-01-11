Дворец в Гатчине закроют на два дня

Дворец в Гатчине будет закрыт для посещения на протяжении двух дней. Музей откроют 13 января.

Данная информация была опубликована в понедельник, 11 января, на официальной странице Гатчинского дворца в социальной сети «ВКонтакте». При этом сообщается, что туристы все еще имеют возможность гулять по Дворцовому парку. Парк открыт для посещения каждый день с 6:00 до 12:00. Вход в Дворцовый парк является бесплатным для всех.

«Музей берет 2-х дневную передышку», — это сообщение о двухдневном закрытии было размещено в официальной группе Гатчинского дворца.