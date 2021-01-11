В Санкт-Петербурге за сутки скончались 42 человека от коронавируса

В Санкт-Петербурге в федеральном штабе по борьбе с COVID-19 подтвердили 42 новых случаев смерти от коронавируса.

С самого начала пандемии в городе скончались 8 тысяч 420 человек.

Общее количество заражений достигло 279 тысяч. Смогли выздороветь за весь период пандемии 168 тысяч 289 пациентов.

Санкт-Петербург занимает вторую позицию по суточной смертности от коронавирусной инфекции. В России за сутки было зарегистрировано 436 случаев летальных сходов. Москва занимает первое место, в столице России за сутки скончались 75 человек. Всего в России умерли 62 тысячи 273 пациентов.

В стране были подтверждены 3 миллиона 425 тысяч 269 случаев заражений коронавирусом. Выздоровели 2 миллиона 800 тысяч 675 пациентов. По информации Роспотребнадзора, в России были проведены более 93,9 миллионов тестов на наличие COVID-19. За сутки тесты сдали 383 тысяч человек, в Санкт-Петербурге из них сдали 25 тысяч 602 человека.