ВОЗ отправила делегацию в Китай расследовать возникновение COVID-19

Делегация специалистов Всемирной организации здоровья (ВОЗ) 14 января приедет в Китай. Целью поездки стало расследование корня возникновения вспышки коронавирусной инфекции.

Специалисты будут расследовать это в совместной работе с китайскими учеными. Об этом проинформировали в Государственном комитете по вопросам гигиены и здравоохранения Китайской Народной Республики.

Делегация будет состоять из экспертов из Японии, Катара, США, Германии, Нидерландов, Великобритании, Дании и России. От России в Китай прибудет Владимир Дедков, который является заместителем директора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера.



Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус высказал свои сожаления из-за того, что власти Китая не спешат с выдачей разрешения для того, чтобы делегация прибыла в Китай. В Министерстве иностранных дел КНР объяснили, что причиной задержки послужила "специфика официальных процедур в условиях пандемии коронавируса".