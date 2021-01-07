В Санкт-Петербурге выстроилась очередь на вакцинацию от COVID-19 на неделю вперёд

По информации городского Комитета по здравоохранению, в Санкт-Петербурге очередь на прививку против коронавирусной инфекции составлена заранее на несколько недель вперёд. Однако городские депутаты Законодательного собрания уже находятся в процессе получения вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом они сообщили местным жителям города.

"Мне сделали первый укол в рамках вакцинации от COVID-19… Предложение о вакцинации мне поступило несколько дней назад из аппарата Законодательного собрания… Примерно за час пребывания в поликлинике видел одного коллегу – депутата-единороса Анохина" — депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Михаил Амосов сообщил на своих страницах в социальных сетях

Однако в то же время официального заявления об этом в ведомстве Законодательного собрания не наблюдается.

То есть, можно сделать предположение о том, что городские депутаты Санкт-Петербурга находятся в списке избранных. Это при том условии, что наблюдается нехватка вакцины "Спутник V" для всех желающих сделать прививку в Санкт-Петербурге.