Патриарх Кирилл согласился, что вера не сможет спасти от COVID-19

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил, что вера в Бога и прикладывание к святыням не сможет спасти от заражения коронавирусом.

В прошлом 2020 году в марте месяце Русская православная церковь составила инструкцию для настоятелей приходов и подворий, игуменам и игумениям монастырей из-за эпидемиологической обстановки в мире.

В составленной инструкции сказано, что все сотрудники приходов, подворий и монастырей должны беспрекословно соблюдать принятые меры гигиенических и санитарных норм. Все сотрудники должны дезинфицировать руки, также им следует воздержаться от преподания руки для целования. Раздача просфор должна производиться исключительно в одноразовых гигиенических перчатках.

В Санкт-Петербурге в 2020 году Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий уже не раз совершал молитвенный объезд в автомобиле по территории города.