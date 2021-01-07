Антон Ершов, доктор медицинских наук, рассказал, что информация о числе людей, у которых антитела, достаточно преувеличена. Он также сказал, что специалисты Инфекционной клинической больницы № 1 и специалисты клинико-диагностической лаборатории ДНКОМ провели исследование, которое доказало, что статистика показывает преувеличенные цифры.
В исследовании специалисты взяли людей из категории "профосмотровых", то есть граждан России, которые работают в очном режиме. Также врач уверен, что на одну планку нельзя ставить людей, у которых идёт соблюдение карантина, а также дистанционного режима и тех, кто активно посещает поликлинику.
Более того, медик Антон Ершов заверил в том, что когда Сергей Собянин сообщил, что у 50% москвичей сформирован иммунитет и антитела, это не совсем корректная цифра. Это некорректно, так как 50 процентов близко к 75, а это уже цифра коллективного иммунитета.
Врач сообщил о главных ошибках вакцинации от COVID-19
© Фото: pixabay.com
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По словам врача, нужно следовать примеру Европы.
Антон Ершов, доктор медицинских наук, рассказал, что информация о числе людей, у которых антитела, достаточно преувеличена. Он также сказал, что специалисты Инфекционной клинической больницы № 1 и специалисты клинико-диагностической лаборатории ДНКОМ провели исследование, которое доказало, что статистика показывает преувеличенные цифры.
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