В Роспотребнадзоре сообщили о стабилизирующийся ситуации с заболеваемостью коронавирусом

Согласно информации, которая была опубликована на сайте Роспотребнадзора, эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции в России может быть охарактеризована как стабилизирующаяся.

По мнению экспертов, темп заболеваемости коронавирусной инфекцией замедляется.

За последнюю неделю суточный показатель заболеваемости уменьшился: теперь он составляет 16,5 вместо 18,9 на 100 тысяч населения. Показатель является общим для России, в отдельных регионах он варьируется от от 2,44 до 67,98 на 100 тысяч населения. При этом в Роспотребнадзоре отмечают, что несмотря на стабилизирующуюся эпидемиологическую ситуацию, необходимо сохранять ограничительные меры, чтобы не допустить роста заболеваемости коронавирусом.