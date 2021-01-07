Эксперты рассказали, когда лучше всего прививаться от коронавируса

Согласно информации, которая была предоставлена научным сотрудником Центра фундаментальной трансляционной медицины Александром Чепурновым, люди, которые переболели коронавирусом, могут ставить прививку, когда количество антител в крови приблизится к «серой зоне».

Эксперт отметил, что производители тестов на коронавирус пользуются различными шкалами. При этом у всех из них есть «серая зона», которая означает что результат теста не является ни положительным, ни отрицательным. Это время является наиболее подходящим для вакцинации. Если человек переболел коронавирусом, вакцинация будет иметь даже больший эффект.

Ученый отметил, что проверятся на наличие антител к коронавирусу стоит каждые полтора месяца, так как постепенно количество антител уменьшается.