Количество петербуржцев, заразившихся коронавирусом за сутки, уменьшилось на 336

За предыдущие сутки коронавирусом заболел 3341 житель Петербурга. Суточная заболеваемость COVID-19 снизилась на 336 человек.
О снижении уровня заболеваемости свидетельствует статистика Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).
Отмечается, что данный показатель является минимальным за период с 22 ноября.
Северная столица все еще занимает вторую строчку в рейтинге по уровню заболеваемости коронавирусной инфекцией среди всех регионов страны. Лидирует в рейтинге Москва: там зафиксировали 4871 случай заражения коронавирусом за минувшие сутки.