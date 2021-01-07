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Эксперт рассказал, как улучшить производительность старого смартфона

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© Фото: pixabay.com

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Необходимо удалить ненужные приложения, убрать анимацию или сбросить смартфон до заводских настроек.

Денис Кусков, директор информационного-аналитического агенства Telecom daily, рассказал о способах, которые могут ускорить старые смартфоны.

«В принципе если у вас есть достаточно денег, то, конечно же, спустя три-четыре года желательно заменить смартфон на новый, учитывая, что новые приложения требуют больше памяти, больше возможностей, быстрейшей работы процессора», — заявил специалист.

Кроме того, Кусков заявил, что если все-таки не хватает средств на новый гаджет, то можно «упростить себе жизнь» уже имеющегося гаджета несколькими способами. Например, можно убрать все анимации, удалить приложения, которые не используются или сбросить телефон до заводских настроек.

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