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Медики рассказали, как не заразиться коронавирусом в торговых центрах

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© Фото: baltphoto.ru

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Самое главное соблюдать коронавирусные ограничения и пользоваться СИЗ.

Ситуация с коронавирусной инфекцией в стране со временем стабилизируется. Однако соблюдение коронавирусных ограничений до сих пор необходимо. Специалисты сообщают, что при посещении торговых центров, если соблюдать все антикоронавирусные меры, вероятность заражения крайне мала.

Владислав Жемчугов, врача-иммунолога, специалиста по особо опасным инфекциям, заявил, что коронавирусные ограничения необходимо соблюдать еще до входа в торговый центр.

«Самый лучший совет – приходя в магазин, – там у них, как правило, есть гели, растворы – перед тем, как взять тележку или корзину, протрите их ручки. Когда будете уходить, желательно тоже их протереть, затем и руки. Таким образом, вы сделаете пользу тому, кто возьмет корзину после вас», — сообщил эксперт.

Кроме того, Елена Малинникова, доктор медицинских наук, заявила, что средства индивидуальной защиты крайне необходимы. Особенно если вы чихаете и кашляете.

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