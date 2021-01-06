Петербург занял второе место по количеству заражений коронавирусом

Петербург, на протяжении длительного времени лидировавший в рейтинге регионов по суточной заболеваемости коронавирусом, уступил первое место Москве.

Согласно информации, которая была предоставлена оперативным штабом в среду, 6 января, за минувшие сутки в северной столице выявили 3 341 случай заражения коронавирусной инфекцией. При этом в Москве коронавирус подхватили 5 142 человека.

В Петербурге за минувшие сутки коронавирус привел к летальному исходу в 58 случаях, в Москве за сутки умерло 70 пациентов.