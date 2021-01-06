Врач Александр Мясников рассказал о преимуществе жителей России в борьбе с COVID-19

В своем telegram-канале врач и телеведущий Александр Мясников поделился мнением о том, что «морозоустойчивый» характер жителей России дает им уникальный шанс победить в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Кроме того, по мнению Мясникова, COVID-19 должен восприниматься как природное явление, а его демонизация излишня. Врач также отметил, что только вакцинация позволит найти выход из непростой эпидемиологической ситуации.

Как Мясников отмечал ранее, вакцинация способствует формированию коллективного иммунитета, который поможет людям, отказавшимся от прививки. Среди таких граждан могут быть люди с аллергией или другими медицинскими противопоказаниями.