Инспекторы Пулково выявили 100 пассажиров с коронавирусом за год

Каждый пассажир при въезде в Россию был проверен управлением Роспотребнадзора на наличие коронавирусной инфекции. Проверки осуществлялись в Пулково и еще 2 аэропортах северной столицы: Большом порту и Пассажирском порту.

За прошедший год инспекторами было выявлено 100 зараженных коронавирусом. Всего проверку на наличие признаков инфекционных болезней прошли 579 744 человека. 11 538 транспортных средств подверглись санитарному контролю.

По информации, предоставленной пресс-службой Управления Роспотребнадзора, за год было проверено 2 584 партий товаров, ввоз 523 из них был запрещен.