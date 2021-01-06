За последние сутки в Петербурге выявлено 3341 новых случаев заболевания COVID-19

В Санкт-Петербурге за прошедшие сутки выявлено 3341 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. За этот же период на «ковид» было проверено 20 тыс. 387 человек.

За последние 24 часа в России число зараженных составило 24 тыс. 217 человек. За сутки от вируса умерло 445 человек. Москва находится на первом месте по числу заболеваний за сутки и насчитывает 5 142 человека.

За все время пандемии в Северной столице выздоровело 158 тысяч 499 человек.

За сутки жертвами коронавируса стали 58 петербуржцев. За весь период с начала пандемии от COVID-19 умерло 8 135 жителей Петербурга.