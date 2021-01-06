Беглов сообщил о снижении заболеваемости COVID-19 в новогодние праздники

Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга, сообщил, что городу удалось снизить число заболевших коронавирусной инфекцией в новогодние праздники.

«Нам удается за эти праздники снизить количество заболевших, те ограничения, которые были введены Роспотребнадзором, позволили прервать цепочку передачи коронавируса»,— заявил глава города.

Также стоит отметить, что театры в Петербурге снова заработают 7 января. С 4 января сферы общепита будут принимать посетителей до 23 часов.

Кроме того, Беглов отметил, что если ситуация с коронавирусом в городе будет улучшаться, то будут сняты и другие ограничения.