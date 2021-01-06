В России от коронавируса привились уже более 1 млн человек

Александр Гинцбург, глава НИЦЭМ имени Н.Ф.Гамалеи, сообщил, что на данный момент вакциной «Спутник V», привилось более миллиона россиян. Побочных эффектов после введения вакцинации не выявлено.

«Более 800 тысяч или миллион уже провакцинировано в рамках гражданского оборота», — сообщил глава центра им. Гамалеи.

Кроме того, Гинцбург сообщил, что Министерство здравоохранения и Росотребнадзор следят за появлением побочных эффектов четь ли не в оналайн-режиме.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал, что В Петербурге работают 20 бригад, следящих за соблюдением санитарных эпидемиологических правил в городе.