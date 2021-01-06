Петербуржец умер в аптеке, покупая лекарственные препараты от коронавируса

В Санкт-Петербурге в Приморском районе пожилой мужчина пришел в аптеку, чтобы купить лекарственные препараты от коронавируса. Однако во время покупки мужчина скончался.

«Фонтанка» сообщает, что ситуация произошла в понедельник, 4 января на Коломяжском проспекте около полудня. Петербуржец, которому было 54 года, пришел в аптеку, чтобы купить лекарства для лечения от коронавирусной инфекции. Мужчина отдал рецепт фармацевту и вскоре начал задыхаться и присел на корточки, а потом и вовсе упал на пол. На место прибыла бригада скорой помощи, но помочь умершему они уже не смогли.

Петербуржец окончил ИТМО и работал системным администратором.