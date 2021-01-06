Врач-иммунолог спрогнозировал дальнейшую ситуацию с коронавирусом в России

Владимир Болибок, врач-иммунолог, рассказал о дальнейшем развитии эпидемии коронавирусной инфекции, а также возможности спада.

Эксперт заявляет, что основная волна заражений закончится уже к весне этого года. Таких пиков заболеваемости, как осенью и в декабре, не стоит ждать до конца пандемии. Также Болибок подметил, что Россия вышла на плато по заболеваемости и сможет выйти из него в конце февраля — начале марта.

Вирусолог Алексей Аргановский считает, что падение заболеваемости будет происходит плавно. Также он отметил, что для более успешного и вероятного снижения коронавирусный больных, большую роль сыграет вакцинация населения.