Из-за праздников в Петербурге приостановилась вакцинация от коронавируса

В Санкт-Петербурге продолжается массовая вакцинация населения от коронавирусной инфекции. Однако в связи с проведением новогодних праздников эта процедура сильно замедлилась. В субботу, 2 января, вакцину сделали всего 124 человека.

В комитете здравоохранения города напомнили, что в новогодние праздники в Петербурге работает 56 пунктов для вакцинации от COVID-19.

За все время в Северной столице вакцину от «ковида» получили 6 066 человек. Из них 262 человека полностью закончили цикл вакцинации.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщало, что в Смольном не ожидали такого маленького количества желающих привиться от коронавируса.