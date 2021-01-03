В Смольном не ожидали, что будет так мало желающих вакцинироваться от COVID-19

В Санкт-Петербурге уже поставили себе вакцину от коронавирусной инфекции более 5 тысяч человек. Кроме того, в Петербурге имеется дополнительных 20 тысяч вакцин от коронавируса.

«Идут граждане, но не так активно, как мы ожидали. Надо больше информировать», — заявил Евгений Елин.

Вице-губернатор также считает, что жителей города вакцинируют каждый день. Однако количество желающих привиться не так уж много.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщало, что в случае отказа гражданина от добровольной вакцинации от COVID-19, он будет отстранен от своей работы и исполнения своих обязанностей.