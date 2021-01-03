Евгений Елин сообщил о повышении числа заболеваний «ковидом» после праздников

Евгений Елин, вице-губернатор Санкт-Петербурга, сообщил, что в новогодние праздники количество заболевших коронавирусной инфекцией заметно сократилось. Однако после зимних праздников число больных может опять резко подскочить.

«Ждём после окончания праздников три новых волны [заболеваний]: посмотрим, что случится после Нового года, после Рождества и после возвращения людей из отпусков», — заявил замглавы города.

Также Елин отметил, что на данный момент в городе есть свободные койки, но горожане обязаны следить за своим здоровьем и придерживаться установленных правил.