В полицию Петербурга поступили угрозы о «заминировании» гимназии и ТЦ

Вчера вечером, в субботу, 2 янврая, на электронный адрес упарвления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области поступило два сообщения с угрозами. В одном письме сообщалось, что через несколько дней будет произведено минирование учебного заведения в Москвоском районе на Алтайской улице, во втором речь шла о торгово-офисном центре «Европейский».



Правоохранители выехали по указанным адресам и произвели осмотр площадей. Ни в гимназии, ни в торговом центре взрывоопасных предметов обнаружено не было. Эвакуация не проводилась. Вопрос о возбуждении уголовного дела решается .