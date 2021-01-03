МЧС сообщило о 71 пожаре в Петербурге за 2 дня нового года

Сегодня, в воскресенье, 3 января, на официальном портале Главного управления МЧС по городу Санкт-Петербургу появилось обращение сотрудников. Спасатели обратились к горожанам с просьбой проявить осторожность в обращении с огнем, а также сообщили о случаях возгораний, которые произошли за последние дни.



1 января две человек погибли в пожаре на Воронежской улице. Огонь вспыхнул в капитально-ремонтируемом здании около 6 утра, внутри горел мусор и обстановка на площади 10 кв. метров.

Еще одну жизнь унес пожар, который случилась в ночь с 1 на 2 января в доме № 7 по Гончарной улице. В пятикомнатной коммунальной квартире выгорела обстановка на площади 20 кв. метров, между комнатой и коридором, а также обгорели перекрытия между 2 и 3 этажами на площади 5 кв. метров. Из здания были эвакуированы 50 человек по маршевой лестнице. Погиб мужчина.



Спасатели сообщили, что основными причинами возникновения пожаров в быту являются неосторожное обращение с огнем (в том числе, при курении), неисправность электрооборудования, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей и бытовых электронагревательных приборов. Кроме того, они напомнили, что самое главное — это опревтивно вызвать спасателей по телефону 01 или 112. Сообщая дежурному о пожаре, необходимо кратко и четко описать, что горит (квартира, чердак, подвал, индивидуальный жилой дом или иное), и по возможности – примерную площадь пожара, назвать адрес (населенный пункт, название улицы, номер дома, квартиры), назвать свою фамилию и номер телефона, сообщить, есть ли угроза жизни людей, животных, а также соседним зданиям и строениям.