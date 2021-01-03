Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко сообщил сегодня, что более 800 тысяч граждан сделали прививку против коронавирусной инфекции.
По словам министра, вакцинация проходит в стране довольно в активном темпе. Также Михаил Мурашко рассказал, что в регионы РФ были доставлены более 1,5 миллиона доз вакцины. Привика проходит в два этапа: сначала вводят один компонент, затем по прошествии трёх недель вводят второй. Всероссийская масштабная вакцинация началась ещё в декабре.
Специалисты и разработчики вакцины информируют, что полностью клетки иммунитета к коронавирусу формируются после трёх недель второго этапа вакцины.
Лица младше 19 лет, беременные и кормящие женщины (недавно перенёсшие ОРВИ) и граждане с некоторыми хроническими заболеваниями не допускаются до вакцинании.
В России 800 тысяч человек привились против COVID-19
© Фото: pixabay.com
Темы дня
- Петербуржцы обнаружили в реке Карповка огромное количество французских багетов
- Петербург находится в лидерах внутреннего туризма России
- В Петербурге за год появилось около 500 новых автобусов и троллейбусов
- Популярный блогер определил Петербург в рейтинг самых опасных городов России
- В Санкт-Петербурге вступили в законную силу "новогодние" коронавирусные ограничения
Об этом сообщил Михаил Мурашко.
Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко сообщил сегодня, что более 800 тысяч граждан сделали прививку против коронавирусной инфекции.
Все новости рубрики
- В полицию Петербурга поступили угрозы о «заминировании» гимназии и ТЦАнонимы сообщили ФСБ о заминировании двух объектов по электронной почте.
- В мире зарегистрировано 84,5 млн случаев заражения COVID-19У России по-прежнему 4 место по заражениям.
- В России запустили сервис по выдаче паспортов вакцинированного от COVID-19Получить документ о пройденной вакцинации можно автоматически в личном кабинете.
- Последствия после пандемии в Петербурге сравнили с эпидемией в Лондоне 1665 годаИз-за пандемии сильно пострадала экономика города.
- 02 января 2021, 13:45
- Эксперты Сбербанка спрогнозировали курс доллара на 2021 годЕвропейская валюта будет постепенно снижаться до 70 рублей.
- 02 января 2021, 12:20
- Питерский автогонщик примет участие в ралли-марафоне "Дакар"Он успешно сдал тест на коронавирус и теперь готовится к марафону.
|
следующая
- За сутки в Петербурге коронавирусом заболело 3 742 человекаЗа все время в Северной столице умерло 249 612 человек.
- Роспотребнадзор установил новые правила для школ на следующие 6 летДети с признаками инфекционных заболеваний не будут допускаться в школу, только при наличии медицинской справки.
- Какие последствия ожидают граждан в случае отказа от прививки против COVID-19Петербуржцев могут отстранить от работы.
- Петербуржцам стоит опасаться штрафов в новогодние каникулыК традиционным штрафам добавились новые, "коронавирусные".
- В Петербурге продолжают опечатывать бары ночью и штрафовать посетителейАдминистративные дела завели на владельцев заведений на улицах Льва Толстого, Рубинштейна, Котовского, Правды, Инструментальной и Литейном проспекте.
- Актриса Алиса Фрейндлих, госпитализированная с COVID-19, находится в стабильно тяжелом состоянииУхудшений не наблюдается.
- На Петроградке эвакуатор "потерял" автомобиль по пути на штрафстоянкуАвтомобиль съехал на проезжую часть.
|
|
следующая
Лучшее в Петербурге
«Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея
Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.
«84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге
Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.
Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы
Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.
Как это сделанонаписать письмо
Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты
Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.
Проверено на себе
Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал
В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.