В России 800 тысяч человек привились против COVID-19

Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко сообщил сегодня, что более 800 тысяч граждан сделали прививку против коронавирусной инфекции.

По словам министра, вакцинация проходит в стране довольно в активном темпе. Также Михаил Мурашко рассказал, что в регионы РФ были доставлены более 1,5 миллиона доз вакцины. Привика проходит в два этапа: сначала вводят один компонент, затем по прошествии трёх недель вводят второй. Всероссийская масштабная вакцинация началась ещё в декабре.

Специалисты и разработчики вакцины информируют, что полностью клетки иммунитета к коронавирусу формируются после трёх недель второго этапа вакцины.

Лица младше 19 лет, беременные и кормящие женщины (недавно перенёсшие ОРВИ) и граждане с некоторыми хроническими заболеваниями не допускаются до вакцинании.