С самого начала пандемии в мире уже зарегистрировано 84 миллиона 543 тысячи случаев заражений коронавирусной инфекцией.
На данный период времени в списке лидеров по заражениям коронавирусом остаются Соединённые штаты Америки, Индия, Бразилия и Российская Федерация.
В США сейчас заражённых более 20 миллионов человек, если точно, то 20 миллионов и 401 тысяча подтверждённых случаев. Из 20 миллионов заражений 349 тысяч оказались с летальным исходом.
В Индии на сегодняшний день 10 миллионов и 305 тысяч случаев заражения, из них 149 тысяч - летальные исходы.
В Бразилии, которая на третьем месте, сегодня 7 миллионов и 16 тысяч заражений. Летальных исходов было насчитано 195 тысяч.
Россия пребывает на четвёртом месте антирейтинга, в стране 3 миллиона и 122 тысячи случаев заболевания инфекцией, 58 тысяч смертей.
В мире погибли 1 миллион 835 тысяч людей.
В мире зарегистрировано 84,5 млн случаев заражения COVID-19
© Фото: pixabay.com
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У России по-прежнему 4 место по заражениям.
С самого начала пандемии в мире уже зарегистрировано 84 миллиона 543 тысячи случаев заражений коронавирусной инфекцией.
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