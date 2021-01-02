В России запустили сервис по выдаче паспортов вакцинированного от COVID-19

Михаил Мурашко, министр здравоохранения, рассказал в ходе рабочей поездки в Тверскую область, что в России заработал сервис по выдаче паспортов вакцинированного от COVID-19. По словам министра, каждому пользователю выдадут дистанционный прививочный сертификат о прохождении вакцинации против COVID-19. Паспорт можно получить автоматически на портале госуслуг в личном кабинете непосредственно после прохождения вакцинации.
На данный момент вакцинация проводится двумя российскими вакцинами: "Спутником V" НИЦ имени Гамалеи и "ЭпиВакКороной" ГНЦ "Вектор". Россияне смогут выбрать, каким препаратом делать прививку.