Последствия после пандемии в Петербурге сравнили с эпидемией в Лондоне 1665 года

Последствия пандемии коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге сравнили с эпидемией чумы в Лондоне в 1665 году. В итоге в Английской столице также сильно пострадала экономика города, как и в Северной столице. Также и было потрачено много усилий на борьбу с самой инфекцией.

Весна в Петербурге оказалась самой напряженной за всю пандемию. День простоя любой промышленности или организации в регионе приводил к 0,15% потери валового городского продукта. Всего за один весенний сезон город потерял полтриллиона рублей.

Многие эксперты считают, что сама пандемия уже не кажется такой страшной, как проблемы в экономике города.