За сутки в Петербурге коронавирусом заболело 3 742 человека

В Санкт-Петербурге с начала пандемии впервые стабилизировалась ситуация по заболевшим коронавирусной инфекцией.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, в Петербурге зафиксировали одинаковое число заболевших. За сутки в Северной столице зафиксировали 3 тысячи 742 случая инфицирования коронавирусом. До этого, за сутки было 3 746 человек.

За все время пандемии в Петербурге зафиксировали 249 тысяч 612 случаев заболевания «ковидом».

В России за сутки заразилось 26 тысяч 301 человек. За все время в стране выявили 3 млн 212 тысяч 637 случаев инфицирования коронавирусной инфекции.