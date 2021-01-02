Петербуржцев предупредили о последствиях в случае отказа от вакцинации

Как заявляло ранее правительство России и Роспотребнадзора, вакцинация от коронавируса является добровольной. Руководитель практики административного и страхового права юридической компании «ССП-Консалт» Екатерина Назарова сообщает, что в случае отказа, человека могут отстранить от своей работы.

Кроме того, все работодатели обязаны проводить санитарно-эпидемиологические мероприятия, к которым относятся и профилактические прививки. По эпидемическим показателям вакцина от коронавирусной инфекции входит в календарь профилактических прививок.

В случае отказа от вакцинации, работодатель имеет право отстранить работника от своих обязанностей, выполнение которых связано с риском распространения COVID-19.