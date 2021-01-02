Роспотребнадзор установил новые правила для школ на следующие 6 лет

В Роспотребнадзоре установили новые правила для российских образовательных организаций и других детский учреждений на ближайшие шесть лет. Такое решение принято в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

По новым «законам», дети и работники подобных организаций, которые имеют признаки инфекционных заболеваний, не будут допускаться в учреждения. Допуск в школу осуществляется только при наличии медицинской справки после болезни.

Уроки должны будут длиться не больше 45 минут, а перемены — не меньше 10 минут.

Кроме того, в образовательных учреждениях не должно быть инфракрасных обогревателей.