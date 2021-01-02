Какие последствия ожидают граждан в случае отказа от прививки против COVID-19

Екатерина Назарова, руководитель практики административного и страхового права юридической компании "ССП-Консалт", поделилась, что случай отказа от прививки против коронавирусной инфекции может обернуться не самыми лучшими последствиями для местных жителей Санкт-Петербурга. Екатерина Назарова рассказала о том, что есть категории граждан, которые по своему статусу обязаны быть привитыми. В подобные категории входят следующие сферы:

-предоставление услуг,

-медицинская сфера,

-образовательная сфера,

-государственнаямуниципальная служба.

Так как люди из вышеупомянутых сфер работают в риске заражения и себя, и дургих коронавирусной инфекцией, то они обязаны сделать прививку.