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Александр Беглов поделился мнением о том, какие слова стали главными в 2020 году

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© Фото: pixabay.com

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Губернатор Петербурга считает главными словами уходящего года "терпение" и "единение".

По мнению главы Северной столицы Александра Беглова, главными словами уходящего года стали «терпение» и «единение».

Губернатор северной столицы считает, что уходящий год научил нас терпению. Прежде всего это касается врачей, так как им было необходимо терпение, чтобы продолжать героически трудится в условиях пандемии коронавируса. Кроме того, Беглов отметил, что сотрудникам образовательных учреждений также было крайне сложно подстраивать под новый формат обучения.

Губернатор считает, что именно терпение помогает жителям Петербурга в это непростое время. Пандемия коронавируса, по мнению Беглова, также объединила людей. Он отметил, что при необходимости, жители города на Неве способны объединится и, стиснув зубы, решать проблемы.

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