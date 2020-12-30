На "лжеполицейских", похитивших человека в Мурино, завели уголовное дело

Двое граждан Ленинградской области, представившись сотрудниками правоохранительных органов, похитили 30-летнего мужчину в целях обогащения. Инцидент произошел в Мурино. Злоумышленники планировали потребовать деньги за освобождения похищенного.

Согласно версии следствия, мужчину удерживали в автомобиле, после чего повезли в Петербург, чтобы получить деньги. По дороге преступники были задержаны сотрудниками ДПС.

В отношении «лжеполицейских» было возбуждено уголовное дело. Им предьявлено обвинение по статье похищение человека группой лиц по предварительному сговору. Расследование продолжается.