Актриса Алиса Фрейндлих, госпитализированная с COVID-19, находится в стабильно тяжелом состоянии

По информации, которая была предоставлена представителем Северно-Западного окружного научно-клинического центра имени Соколова ФМБА России, состояние актрисы Алисы Фрейндлих, которая была госпитализирована с коронавирусной инфекцией, остается стабильно тяжелым без ухудшения.

Напомним, как сообщал Санкт-Петербург.ру ранее, 86-летняя актриса была госпитализирована 25 декабря. В результате коронавируса у Фрейндлих повреждено 36% легких. На данный момент она находится под наблюдением врачей в реанимации инфекционного отделения в 112-й больнице имени Соколова.