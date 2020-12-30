Юрист рассказала, чем может грозить отказ от вакцинации от COVID-19

В настоящее время в Петербурге прививки от COVID-19 ставят учителям. Вакцинация является добровольной процедурой, однако многим гражданам интересно, почему в случае отказа от прививки, у них спрашивают причины, по которым они избегают вакцинации.

Юрист Екатерина Назарова, отвечая на вопросы граждан, отмечает, что некоторые категории граждан подлежат обязательной вакцинации: это работники сферы услуг, врачи, педагоги, госслужащие и другие. В случае отказа от прививки им может грозить отстранение от работы, выполнение которой может привести к заражению коронавирусом или дальнейшему распространению инфекции.

При этом в обязанности работодателей входит разработка и проведение санитарно-противоэпидемиологических мероприятий.