Рестораны Петербурга смогут работать до 23 часов с 4 января

В соответствии с постановлением, подписанным Александром Бегловым, работа заведений общественного питания будет продлена до 23 часов с 4 января.

С 4 по 31 января 2021 года ресторанам и барам разрешено принимать посетителей в промежуток между 6:00 и 23:00. Изменения касаются и точек общепита, которые расположены в ТЦ. При этом заведения должны иметь вход с улицы, а также в них не должно быть сквозного доступа к другим помещениям торгового центра.

Еще одно изменение затронуло театры Петербурга. С 7 января театрам будет дана возможность принимать зрителей, однако зал должен быть заполнен не более чем на 25%, кроме того, мероприятия необходимо согласовывать с Комитетом по культуре.