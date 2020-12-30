В Минфине назвали примерную дату спада ситуации с «ковидом»

Антон Силуанов, глава Министерства финансов Российской Федерации, назвал примерные сроки спада ситуации с коронавирусной инфекцией в стране. По словам главы ведомства, пандемия должна снизиться к середине следующего года.

«Надеюсь, что в следующем году, еще раз повторюсь, этого не будет. Должны пройти штатно», — заявил Силуанов. Кроме того, чиновник надеется, что к середине следующего года ситуация с коронавирусом снизится и все население страны сможет вернуться к нормальной жизни.

Также министр подчеркнул, что уже началась массовая вакцинация населения от COVID-19 и появляется иммуннитет.