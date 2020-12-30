Массовая вакцинация от COVID-19 будет стоить федеральному бюджету 100 млрд рублей



Антон Силуанов, министр финансов Российской Федерации, рассказал, что всероссийская вакцинация граждан против коронавирусной инфекции будет стоить бюджету от 75 до 100 миллиардов рублей. Министр поделился данными сегодня в среду, 30 декабря.

Антон Силуанов рассказал, что у федерального бюджета уже определены были задачи, даже те, которые изначально не были включены в него. Он говорит о масштабной вакцинации. Также Антон Силуанов добавил, что бюджетные затраты будут коррелироваться в зависимости о того, какое количество человек выступит с желанием прививаться. Вакцинация проводится исключительно за счёт государственного финансирования.

Запись на вакцинацию можно будет оформить онлайн через портал государственных услуг.