В Санкт-Петербурге вступили в законную силу "новогодние" коронавирусные ограничения

В Санкт-Петербурге с сегодняшнего дня, 30 декабря, закрываются некоторые виды общественных мест для посещения в очном режиме.

По решению властей города закрыты для посещения следующие места:

-рестораны,

-музеи,

театры.

В Петербурге вступили в силу "новогодние" ограничения из-за пандемии коронавирусной инфекции. Данные ограничения в новогоднее время поступили на утверждение губернатором Александром Бегловым ещё 2 декабря.

Ограничительные меры будут действовать с 30 декабря по 3 января. Однако есть исключения, а именно: точки общественного питания на АЗС, а также вокзалах и аэропортах. Более того, столовые общественных предприятий так же продолжат свою работу в обычном режиме.

Напомним, недавно Санкт-Петербург.ру писал о том, что врачи опосаются резкого роста заболеваемости после новогодних праздников.